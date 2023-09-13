Жители Югры наблюдали северное сияние

Северное сияние наблюдали жители нескольких регионов Фото: Александр ГЛУЗ

В ночь на 13 сентября жители Ханты-Мансийского автономного округа могли наблюдать северное сияние. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Разноцветные переливы были видны в Нефтеюганске и других населенных пунктах Югры. Лучше всего северное сияние было видно на природе, так как в городах его эффект нивелировался уличным освещением.

Также северное сияние наблюдали жители Свердловской области. Астрономы говорят, что причиной природного явления стала мощная ударная волна солнечного ветра, которая накрыла нашу планету.

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