На Химмаше прохожие обнаружили труп мужчины

Тело умершего будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти Фото: telegram-канал «Бандитский центр»

В Екатеринбурге на Химмаше у дома на улице Зои Космодемьянской 13 сентября прохожие обнаружили труп мужчины. Прибывшие на место полицейские выяснили, что скончавшемуся мужчине было 48 лет.

- Сообщение об умершем у дома на улице Зои Космодемьянской в Екатеринбурге поступило в отдел полиции № 13 около 12:30 часов от медиков «скорой помощи». По свидетельству очевидцев, мужчине стало плохо и он упал на улице, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, по факту смерти мужчины следственным отделом по Чкаловскому району проводится проверка. Следователями проведён осмотр места происшествия, тело умершего будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. По предварительным данным, смерть мужчины с криминалом не связана.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru