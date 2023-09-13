В Нижнем Тагиле на ремонт школы №32 выделят больше 120 миллионов рублей

Работы идут по графику. Фото: администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле на капительный ремонт школы №32 выделят больше 120 миллионов рублей. Завершить работы планируют до 10 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
- Все внутреннее пространство будет выполнено по современным стандартам. От здания 1936 года постройки останутся только несущие стены. Полностью меняют системы вентиляции, отопления, канализации, приводят в порядок фасад, - рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
На объекте строится стадион, которого ранее не было у школы. Работы идут по графику. Подрядчик планирует завершить ремонт до конца текущего года. Выбранная школа станет уже пятой в городе, в которой проведут капитальный ремонт.
В учреждении появятся современные пространства для занятий. А также в нем полностью обновят материально-техническую базу. На мебель и оборудование выделено 123,4 миллиона рублей. Из них большая часть – городской бюджет. На эти деньги закуплено оснащение для столовой, пищеблока, медицинского комплекса и новых цифровых лабораторий.
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