Участок трассы Пермь-Екатеринбург перекроют из-за дорожных работ

В ГИБДД рекомендуют автомобилистам планировать маршруты своего движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок трассы Пермь-Екатеринбург на два дня перекроют из-за капитального ремонта путепровода. Об этом предупредили в ГИБДД Свердловской области.

- Под путепроводом на 285 км Нижнесергинского района будет ограничено движение на время производства работ по монтажу балок пролетных строений, - рассказали в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции трассу перекроют 13 сентября с 22:00 до 23:15, а также 14 сентября с 00:00 до 06:15 и с 22:00 до 23:15.

В ГИБДД рекомендуют автомобилистам планировать маршруты своего движения с учетом указанных ограничений.

Ранее сообщалось, что «Уралуправтодор» ведёт масштабный капитальный ремонт Пермского тракта, благодаря которому вся дорога должна стать четырёхполосной с разделением встречных потоков. Это необходимо для того, чтобы Р-242 могла принять дополнительный трафик, который придёт со скоростной магистрали М-12 Москва – Казань – Екатеринбург.

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