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НовостиОбщество13 сентября 2023 8:35

На Урале зафиксирована рекордная нехватка кадров

В регионе насчитывается более 50 тысяч вакансий
Диана Ширшова
По мнению Свердловских работодателей, ситуация в регионе крайне тяжелая

По мнению Свердловских работодателей, ситуация в регионе крайне тяжелая

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед всероссийским форумом Big Fish, который пройдет 21-22 сентября в Екатеринбурге, на встрече с прессой hr-специалисты и руководители бизнеса обсудили острую нехватку кадров.

По мнению Свердловских работодателей, ситуация в регионе крайне тяжелая. Работать некому. По данным сайта HeadHunter, в августе 2023 года в регионе зафиксирован рекордный спрос на специалистов – 50 тысяч вакансий.

В условиях большого выбора финальное решение о сотрудничестве принимают не работодатели, а соискатели. Больше всего в регионе не хватает работников в таких сферах как торговля, туризм и гостиничный сервис, строительство, продажи, транспорт, логистика, производство, сервисное обслуживание, информационные технологии и другие направления.