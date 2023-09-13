В Екатеринбурге покажут коллекцию одежды, посвященную Шигирскому идолу

Шигирский идол - древнейшая деревянная скульптура в мире Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет трехдневная выставка-показ, посвященная Шигирскому идолу и приуроченная к 300-летию города. Уральские дизайнеры вдохновились образом древнейшей в мире деревянной скульптуры и интегрировали его в свои коллекции одежды.

Выставка-показ начнется 13 сентября и продлится до 15 сентября в креативном кластере «Домна» на Вайнера, 16. Гостям покажут необычные творения местных дизайнеров: Александры Гузовой, Назара Алмазбекова и Татьяны Фоминцевой.

Ведущим шоу станет Илья Хомутов, добавит атмосферы вокальное выступление Ани Нагапетян. Также будет и диджей Боголюбов. Начало шоу в 20:00.

На следующий день, 14 сентября, пройдет встреча-лекция от специалистов Свердловского областного краеведческого музея им О.Е. Клера на тему «Шигирский идол: история и современность», а затем - интерактивная квиз-игра. Начало в 19:00

В завершающий день выставки для горожан пройдет экскурсия по выставке от авторов коллекции. После ее окончания покажут театральное представление «Духи предков» от студентов четвертого курса ЕГТИ. Выставку закроет творческая встреча с дизайнерами Шигирской коллекции «Путь к искусству». Начало в 16:00.

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