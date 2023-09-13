На базе отдыха в Нижнем Тагиле вспыхнул пожар

На место ЧП выезжали шесть пожарных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером во вторник, 11 сентября, на базе отдыха «Демидовская усадьба» в Нижнем Тагиле загорелась баня. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

На место ЧП выезжали шесть пожарных, которые ликвидировали возгорание за четыре минуты. Огонь повредил внутренние стены помещения.

Пожар разгорелся из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи. Проводится проверка по факту пожара.

Отметим, что недавно Центр защиты населения Нижнего Тагила провел рейды в садовых товариществах, напомнив владельцам участков правила пожарной безопасности.

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