На базе отдыха в Нижнем Тагиле вспыхнул пожар

На место ЧП выезжали шесть пожарных
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером во вторник, 11 сентября, на базе отдыха «Демидовская усадьба» в Нижнем Тагиле загорелась баня. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. Об этом пишет портал TagilCity.ru.
На место ЧП выезжали шесть пожарных, которые ликвидировали возгорание за четыре минуты. Огонь повредил внутренние стены помещения.
Пожар разгорелся из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи. Проводится проверка по факту пожара.
Отметим, что недавно Центр защиты населения Нижнего Тагила провел рейды в садовых товариществах, напомнив владельцам участков правила пожарной безопасности.
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