Уральца привлекут к уголовной ответственности за продажу арестованной машины

Какое наказание получит мужчина решит суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Шалинского района Свердловской области сел пьяным за руль. За это суд его приговорил к 240 часам обязательных работ и арестовал его Toyota Carina.

- Арестованное судебным приставом-исполнителем до исполнения решения приговора суда в части конфискации автотранспортное средство передано гражданину на ответственное хранение с запретом на распоряжение данным имуществом, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Мужчину предупредили об уголовной ответственности за незаконные действия с арестованным имуществом, но он проигнорировал предупреждение и продал машину.

На 25-летнего уральца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подлежащего конфискации), которое по окончании расследования направлено в суд для рассмотрения по существу.

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