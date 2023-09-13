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НовостиОбщество13 сентября 2023 6:33

Уральца привлекут к уголовной ответственности за продажу арестованной машины

Автомобиль мужчины арестовали за то, что тот сел пьяным за руль
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Какое наказание получит мужчина решит суд

Какое наказание получит мужчина решит суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Шалинского района Свердловской области сел пьяным за руль. За это суд его приговорил к 240 часам обязательных работ и арестовал его Toyota Carina.

- Арестованное судебным приставом-исполнителем до исполнения решения приговора суда в части конфискации автотранспортное средство передано гражданину на ответственное хранение с запретом на распоряжение данным имуществом, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Мужчину предупредили об уголовной ответственности за незаконные действия с арестованным имуществом, но он проигнорировал предупреждение и продал машину.

На 25-летнего уральца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подлежащего конфискации), которое по окончании расследования направлено в суд для рассмотрения по существу.

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