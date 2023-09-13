На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском легковушка насмерть сбила пенсионера. Авария произошла вечером 12 сентября. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

По предварительной информации, 59-летний водитель на Renault Sandero ехал по улице Привокзальной, со стороны Ломоносова. В этот момент 74-летний мужчина переходил дорогу на перекрестке улиц. Иномарка наехала на пенсионера.

- 74-летний пешеход бригадой ГССМП с травмами различной степени тяжести госпитализирован в корпус № 3 ГБ города Каменска-Уральского, где впоследствии скончался от полученных травм. Автомашина получила механические повреждения, - рассказали в региональной Госавтоинспекции.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку. Оказалось, что водитель имеет стаж вождения 40 лет. Он был трезв. По словам автомобилиста, пешеход неожиданно выбежал на дорогу. Он попытался затормозить, но избежать столкновения не удалось.

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