Библиотекарь из Екатеринбурга отдала лжесиловикам больше 800 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

Библиотекарь из Екатеринбурга отдала «сотрудникам» Госуслуг, ЦБ РФ и ФСБ 862 тысячи рублей. После этого она обратилась в полицию, но пока ни деньги, ни «работников» госструктур не нашли.

Сначала 60-летней женщине позвонила якобы сотрудница Госуслуг и сказала, что ее аккаунт пытаются взломать, а также оформить кредит. Далее ей позвонили из «банка» и сказали, что все сбережения необходимо снять со своего счета, чтобы до них не добрались мошенники. Потом ей позвонил лжесотрудник ФСБ и сообщил, что на ЦБ РФ завели уголовное дело.

- После чего, доверившись лжесиловику, заявительница направилась в ТЦ на проспекте Ленина, где через банкомат перевела свои сбережения на указанный неизвестным счет. Далее сотрудник ФСБ сообщил женщине, что ей придет СМС-сообщение о том, что денежные средства поступили на "счет", однако, никаких уведомлений так и не пришло, - сообщает УМВД по Екатеринбургу.

По данному делу возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

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