В Качканаре на экологические акции потратили 1 миллион Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Качканаре провели экологические акции «Семейное дерево» и «Клумба своими руками». Участники высадили 750 молодых побегов сосен и кедров на территории детских садов и в зеленых зонах города, а команды школ и общественных организаций обустроили клумбы в центре города. Акции организовывали при поддержке ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината. Предприятие выделило на это один миллион.

- Десять команд учащихся и педагогов школ, а также общественных организаций Качканара на протяжении лета выращивали композиции из бархатцев, люпинов, ирисов у Дворца культуры и в других районах города в рамках акции-конкурса «Лучшая цветочная клумба своими руками», - сообщили в пресс-службе предприятия.

Такие экологические акции проводят с 2021 года. За это время желающие высадили яблони, рябины, березы, сирень, сливы, клены, дубы, ели и кедры.

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