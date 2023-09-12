Полицейский из Нижнего Тагила стал участником конкурса участковых

Дмитрий Зайков три раза в неделю проводит прием граждан. Фото: МВД "Нижнетагильское"

11 сентября 2023 года на сайте ГУ МВД РФ по Свердловской области стартовал первый этап конкурса «Народный участковый». Нижний Тагил на конкурсе представил участковый уполномоченный отдела полиции №19 капитан полиции Дмитрий Зайков.

Территория участкового Зайкова – это улицы Металлургов, Индустриальная, Балакинская, а также коллективные сады. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

На этой территории проживают 25 ранее судимых лиц, в отношении которых установлен административный надзор, а также условно-досрочно освобожденные лица. Опорный пункт, где капитан полиции Дмитрий Зайков ведет прием граждан, расположен в одной из малосемеек. Здесь участковый три раза в неделю проводит прием граждан.