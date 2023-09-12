Сезон гриппа придет в Свердловскую область раньше обычного

Лучшей защитой от гриппа является прививка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году сезонная волна гриппа придет в Екатеринбург и Свердловскую область раньше обычного. Такой прогноз озвучил заведующий инфекционным отделением №1 Горбольницы №40 Виталий Белоусов.

- В этом году грипп начнется раньше и будет протекать в условиях COVID. Это осложнит диагностику и увеличит нагрузку на стационары, - заявил врач.

Белоусов подчеркнул, что в прошлые годы грипп приходил в регион в условиях антиковидных мер, что способствовало невысокой заболеваемости. Об этом пишет ЕАН.

- Из-за отмены этих мер мы ожидаем значимого роста ОРЗ и гриппа, - констатирует Виталий Белоусов.

По словам врачей, до прихода волны гриппа нужно спеть вакцинироваться.