Планируется, что форум в этом году привлечёт 500 экспонентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Форум 100+ TechnoBuild в 2023 году в Екатеринбурге станет самым масштабным и позволит строительному комплексу региона выйти на новый уровень развития. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал 12 сентября во время заседания организационного комитета форума.

- За 10 лет форум вырос и уверенно закрепил за собой статус авторитетной международной площадки для обсуждения стратегических задач отрасли, демонстрации ее передовых достижений, - рассказал Евгений Куйвашев. - Выставка должна стать самой масштабной за всю историю TechnoBuild.

Свое участие в форуме уже подтвердили 386 компаний из шести стран и 35 регионов России. Планируется, что в этом году он всего привлечет 500 экспонентов.

Выставка 100+ TechnoBuild пройдет с 3 по 6 октября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Темой форума в этом году стало «Строительство человечности».

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