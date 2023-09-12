В Нижнем Тагиле иномарка на пешеходном переходе сбила женщину

Водитель пояснил, что не заметил пешехода. Фото: ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле произошла авария с участием пешехода. Иномарка Nissan Sunny наехала на женщину, которая шла по пешеходному переходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария случилась днем 12 сентября рядом с домом на улице Краснознаменной, 2. Оказалось, что за рулем Nissan Sunny находился 50-летний мужчина. Он двигался со стороны улицы Верхне-Черепанова.

- Водитель допустил наезд на 51-летнюю женщину, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - пояснили в отделении по пропаганде Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское».

Пострадавшую осмотрели медики. Она получила ушиб спины. Врачи приняли решение отпустить женщину домой. Водитель имеет стаж вождения 11 лет. За 2023 год он получил всего один штраф за нарушение ПДД. Автоинспекторы проверили состояние мужчины, он оказался трезв. Сам водитель пояснил, что не заметил пешехода.

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