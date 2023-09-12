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НовостиНовости компаний12 сентября 2023 7:33

На ВИЗ-Стали подвели итоги отборочных игр турнира по мини-футболу

Турнир проводится более 25 лет
Фото: пресс-служба "ВИЗ-Сталь"

Фото: пресс-служба "ВИЗ-Сталь"

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) завершилась серия отборочных игр традиционного турнира по мини-футболу на приз газеты «Верх-Исетский рабочий». Турнир проводится более 25 лет. С 2013 года он проходит в статусе открытого межотраслевого мероприятия.

За путевку в финал боролись сборные команды подразделений цеха холодной прокатки «Альянс» и «Факел» и футболисты участка по производству газа (УПГ) энергоуправления ВИЗ-Стали. По итогам отборочных матчей, которые прошли по круговой системе, наибольшее число побед у команды УПГ, на втором месте — «Альянс». Победители отборочной серии сразятся за кубок турнира с командой Верх-Исетского завода, а также со сборными НЛМК-Сорт и НЛМК-Урал из Ревды и Березовского.

Фото: пресс-служба "ВИЗ-Сталь"

Фото: пресс-служба "ВИЗ-Сталь"

Финал турнира по мини-футболу на приз газеты «Верх-Исетский рабочий» состоится 21 октября в манеже клуба «ВИЗ-Синара».