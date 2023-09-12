Фото: предоставлено В.Н.Горелых
Из ГУ МВД по Свердловской области на пенсию ушел легендарный полковник Валентин Зенков. Он много лет проработал руководителем УСБ.
- Могу смело утверждать, что за время службы полковник Зенков избавил систему МВД от многих случайных и не чистых на руку сотрудников, - рассказал пресс-секретарь регионального силового ведомства Валерий Горелых.
Во время проводов на заслуженный отдых Валентина Зенкова начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков вручил ему памятный подарок, а глава Совета ветеранов Владимир Ралдугин подарил позолоченный кортик.
Отмечается, что после выхода на пенсию полковник продолжит трудиться в этой же сфере, только в гражданском учреждении. Временно исполняющим обязанности начальника УСБ ГУ МВД назначен подполковник полиции Сергей Токарев.
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