В Серове построили новую библиотеку за 8,5 миллионов

Пространство библиотеки разделено на несколько функциональных зон с символическими названиями и объектами. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В поселке Энергетиков Серовского городского округа открылась новая библиотека. Источником для вдохновения при проектировании нового культурного пространства стал образ мощной электростанции. На создание библиотеки направили 3,5 миллиона из бюджета Серова и 5 миллионов рублей из федерального бюджета.

- Пространство библиотеки разделено на несколько функциональных зон с символическими названиями и объектами, отражающими локальную идентичность территории, - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Главной фишкой библиотеки, стала ее стилизация. Например, там есть зал ТЭЦ, который предназначен, для проведения массовых и неформальных мероприятий. А зал Светлячки создан для маленьких посетителей культурного пространства, в нем оборудованы зоны для развивающих игр и хранения детских книг. Также в библиотеке есть зона Wi-Fi, настольные игры и необычные книги с дополненной реальностью.

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