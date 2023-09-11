Отопление в Екатеринбурге включат в два этапа

В Екатеринбурге 11 сентября 2023 года стартовал очередной отопительный сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 11 сентября 2023 года стартовал очередной отопительный сезон. Как и всегда, отопление включат в два этапа. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов.

Первым этапом дадут отопление в социальных учреждениях, школах, детских садах и медицинских учреждениях, а также в некоторых районах. В помещениях станет тепло уже с 11 сентября.

С 11 по 20 сентября обещают включить отопление в микрорайонах: Академический, Центр, Юго-Запад, Заречный, Сортировка, Вокзальный, Завокзальный, УНЦ, Пионерский, Уралмаш, Вторчермет, Южный, Совхозный.

С 21 по 29 сентября станет тепло в домах Академического, Ленинского, Октябрьского, Чкаловского и Орджоникидзевского районов. В домах, работающих от локальных котельных, включат отопление до 20 сентября.

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