Подросток из Североуральска получит 30 тысяч за нападение бездомной собаки

Собаки окружили девочку, когда она возвращалась домой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Североуральске бездомный пес напал на 14-летнюю девочку. Юная свердловчанка получила моральную компенсацию за нападение бродячего пса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 21 марта. Девочка возвращалась домой, и, когда шла по улице Маяковского, ее окружила стая собак. Одна из них укусила девочку за левую ногу. Отмечается, что та не провоцировала животных, а спокойно переходила дорогу.

- В результате укуса подросток испытал сильный испуг и боль, в медицинском учреждении девочке поставлен диагноз - укушенная рана верхней трети левого бедра, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура провела проверку. Выяснилось, что у администрации заключен контракт на отлов бродячих собак. Компания ненадлежащим образом выполняла свои обязанности. Ведомство направило иск в суд о взыскании компенсации к мэрии города. Девочке обязаны выплатить 30 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru