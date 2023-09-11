На Урале водитель Renault погиб, столкнувшись с КамАЗом

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 51 километре трассы Екатеринбург - Тюмень вечером 10 сентября произошло смертельное ДТП. Водитель Renault Duster, двигаясь со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, не обеспечил постоянный контроль за движением, выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом.

- В результате сильного удара автомобиль Renault Duster выбросило с дороги. Водитель легкового автомобиля скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель грузового автомобиля сообщил ГИБДД, что ехал в село Мезенское, когда увидел легковой автомобиль, который начал выезжать на его полосу. Он резко нажал на тормоз, но столкновения избежать не удалось. В момент аварии перевозил 18 тонн груза. Госавтоинспекторы выяснили, что он нарушил правила режима труда и отдыха. На водителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 11.23 КоАП РФ.

За рулем Renault находился 37-летний мужчина из Белоярского. Он имел стаж вождения транспортными средствами 19 лет. В момент ДТП он не был пристегнут. Органы внутренних дел проводят расследование.

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