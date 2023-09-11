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НовостиЗвезды11 сентября 2023 10:02

Девушка с Урала дважды стала звездой шоу «Ты супер!»

Новый выпуск с ее участием покажут 1 октября на телеканале НТВ
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Евгения уже второй раз появится в популярном шоу. Фото: соцсети

Евгения уже второй раз появится в популярном шоу. Фото: соцсети

Жительница города Каменск-Уральский Свердловской области Евгения в свои 18 лет второй раз станет звездой шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Первый выпуск с участием Евгении вышел на телевизионные экраны в 2016 году, когда юной горожанке было всего 11 лет. Тогда Женя спела композицию Эдиты Пьехи «Замечательный сосед». За манеру исполнение ее похвалил внук певицы Стас Пьеха. Жюри тогда единогласно пропустило уралочку во второй тур.

На данный момент 18-летняя Евгения живет в Екатеринбурге, она получает образование в колледже искусств и культуры.

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