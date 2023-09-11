В Серове полицейские поймали рецидивиста, пьяным похитившего сотовый

По данному случаю ведется расследование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове полицейские поймали парня, который пьяным украл мобильный телефон. Инцидент произошел рядом с домом на улице Заславского, 26. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД «Серовский».

В полицию обратился 23-летний молодой человек. Он рассказал, что у него наглым образом похитили телефон. К нему подошел пьяным парень и припросил позвонить. Он не внушал особого доверия, но был физически сильнее. Из-за этого молодой человек протянул мобильный. В этот же момент просивший выхватил телефон и убежал.

- Оперуполномоченные уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность грабителя по имеющейся кримфототеке, а также по указанным заявителем приметам, - рассказали в полиции.

Нарушителем оказался 23-летний парень из Серова. Ранее он уже несколько раз был судим за кражу, грабеж, умышленное причинение вреда здоровью и другие преступления. Обычно рецидивист орудовал в Екатеринбурге. Оказалось, что похищенный телефон он спрятал в траве на улице Ленина. До этого парень пытался убедить, что сдал сотовый в ломбард. Мобильный удалось изъять. Его вернули владельцу.

На рецидивиста возбудили уголовное дело за грабеж. Теперь парню грозит до четырех лет колонии. Пока он заключен под стражу. Ведется расследование.

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