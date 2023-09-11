В Нижнем Тагиле Hyundai сбил подростка на пешеходном переходе

Девочка вышла на проезжую часть неожиданно Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле водитель Hyundai Elantra вечером 10 сентября сбил подростка на пешеходном переходе. ДТП произошло у дома № 1 «Б» по ул. Ильича.

- 51-летний мужчина водитель автомобиля Hyundai Elantra, двигаясь со стороны проспекта Дзержинского в сторону ул. Восточное шоссе, у д.1 «Б» по ул. Ильича допустил наезд несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.

В ДТП пострадала 16-летняя девочка. С травмами ее доставили в детскую больницу.

За рулем иномарки находился мужчина, имеющий стаж вождения категории «В» 20 лет. В течение 2023 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз. Он был трезв. Госавтоинспекторам объяснил, что девочка вышла на проезжую часть неожиданно, он затормозил, но избежать наезда не удалось.

Водитель привлечен к административной ответственности по ст.12.18 КоАП РФ (за непредоставление преимущества в движении пешеходу).

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