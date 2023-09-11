В Екатеринбурге фирма рассчиталась с рабочими после вмешательства прокуратуры

Деньги рабочим выдали только после вмешательства надзорного органа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге предприятие-банкрот погасило задолженность по зарплате 56 работникам. Она составила более 1,3 миллиона рублей. Для этого пришлось вмешаться прокуратуре.

Проектно–строительная компания «Доминанта» обанкротилась еще в ноябре 2019 года. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга провела проверку соблюдения трудовых прав бывших работников.

- В связи с затягиванием процедуры банкротства и удовлетворения требований кредиторов по постановлению прокурора конкурсный управляющий привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве) - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сейчас вся задолженность по заработной плате погашена.