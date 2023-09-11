Уральский зэк организовал подпольное казино в колонии

Ночью, когда сотрудники колонии уходили, Попов проводил азартные игры Фото: Даниил ОПАРИН

В Екатеринбурге заключенный организовал подпольное казино в колонии.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, Евгений Попов попал под стражу еще в 2018 году. Через четыре года заключения у него появилась бизнес-идея – организовать подпольное казино.

Он подыскал нужное помещение на территории колонии, изготовил игральные карты, фишки и определил максимальный размер проигрыша. Ночью, когда сотрудники колонии уходили, Попов проводил азартные игры. Рассчитывался с победителями, а оставшуюся сумму оставлял себе. «Авторское» казино просуществовало полгода - с июля 2022 по январь 2023 года.

На Евгения Попова возбудили уголовное дело по первой части 171.2 статьи УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). Мировой судья Чкаловского района Екатеринбурга признал мужчину виновным.

- Суд назначил Евгению Попову наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, а по совокупности приговоров в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.