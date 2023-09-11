В Екатеринбурге водитель BMW влетел в припаркованные автомобили

За рулем иномарки находился 26-летний парень Фото: telegram-канал Злой Екатеринбург

В Екатеринбурге возле Родонитовой, 27, водитель BMW влетел в припаркованные автомобили. По словам очевидцев, он снес пять машин.

Как пишет Ural Mash, за рулем иномарки находился 26-летний парень. Он взял машину напрокат в Перми. Также сообщается, что молодой человек был трезв. В столкновении никто не пострадал.

На месте работали сотрудники ГИБДД. «КП-Екатеринбург» запросила информацию в городской Госавтоинспекции.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru