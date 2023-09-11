В Екатеринбурге с 11 сентября стартует отопительный сезон

Завершить подключение к теплу планируют до 1 октября
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Екатеринбурге стартует отопительный сезон. Он пройдет в два этапа. Первый продлится с 11 по 20 сентября. Постановление о принятии решения подписал глава города Алексей Орлов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Центра стратегических коммуникаций.
В первую очередь к теплу подключат социальные объекты: детские сады, школы и медицинские учреждения. Помимо этого, включаться в работу начнут локальные, ведомственные и муниципальные теплоисточники. Второй этап будет проходить с 21 по 29 сентября.
- Завершение разворота отопительной системы планируется к 1 октября, - отметили в Центре стратегических коммуникаций.
Всего за период подключения планируется развернуть циркуляцию от шести ТЭЦ; 35 локальных, семи центральных и 21 ведомственной котельных, а также включить сотни насосов, регуляторов на перекачивающих насосных станциях и центральных тепловых пунктах.
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