В Екатеринбурге с 11 сентября стартует отопительный сезон

Завершить подключение к теплу планируют до 1 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге стартует отопительный сезон. Он пройдет в два этапа. Первый продлится с 11 по 20 сентября. Постановление о принятии решения подписал глава города Алексей Орлов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Центра стратегических коммуникаций.

В первую очередь к теплу подключат социальные объекты: детские сады, школы и медицинские учреждения. Помимо этого, включаться в работу начнут локальные, ведомственные и муниципальные теплоисточники. Второй этап будет проходить с 21 по 29 сентября.

- Завершение разворота отопительной системы планируется к 1 октября, - отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Всего за период подключения планируется развернуть циркуляцию от шести ТЭЦ; 35 локальных, семи центральных и 21 ведомственной котельных, а также включить сотни насосов, регуляторов на перекачивающих насосных станциях и центральных тепловых пунктах.

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