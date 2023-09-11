В Свердловской области молодым аграриям раздадут деньги

Аграрии получат выплаты от государства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловской области выделило 2,3 миллиона рублей, которые пойдут на выплаты подъемных молодым сотрудникам сельскохозяйственных предприятий, которые действуют в небольших городах и поселках городского типа региона. Об этом пишет ЕАН.

Молодые специалисты до 35 лет с высшим образованием получат по 200 тысяч рублей, а со средним специальным образованием – по 150 тысяч рублей. В пресс-службе губернатора Свердловской области отмечают, что подъемные – это дополнительный стимул работать именно в этом регионе.

На деньги могут претендовать молодые специалисты 42 уральских аграрных предприятий.

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