На Ямале тундровики спасли белого кита

Во время прилива белуха вернулась в море Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приуральские тундровики спасли жизнь выброшенной на берег белухе. Несколько часов кочевники отгоняли от млекопитающего хищных птиц. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Белый кит оказался на мелководье во время отлива, после чего он мог стать легкой добычей хищников на берегу Байдарацкой губы.

Морского обитателя вовремя заметил местный житель Александр Вайнуто, который позвал других кочевников и несколько часов вместе с ними сторожил млекопитающего.

Когда вода начала прибывать, белуха отправилась в море. Никаких травм белый кит не получил.

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