Свердловчанина, пытавшегося купить права тракториста, оштрафовали на 35 тысяч

Дело рассматривал Талицкий районный суд Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителю села Беляковское вынесли приговор за попытку купить удостоверение тракториста-машиниста с увеличенным перечнем разрешенных категорий. Дело рассматривал Талицкий районный суд.

Инцидент произошел еще в декабре 2022 года. Артем Шаров решил получить права водителя-тракториста с разрешением управлять самоходными машинами без необходимой подготовки и сдачи экзамена. Для этого он дал взятку 27 тысяч рублей должностному лицу из Курганской области.

- Удостоверение тракториста-машиниста не было получено в связи с пресечением сотрудниками правоохранительных органов незаконной деятельности преступной группы – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Шарова осудили по третьей части 291 статьи УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в значительном размере). Талицкий районный суд назначил наказание – штраф 35 тысяч рублей.