С 12 по 17 сентября на Среднем Урале задержится теплая погода Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловскую область придет бабье лето. В регионе потеплеет до +20 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Пока свердловчан погода не радовала особой жарой. Например, днем 10 сентября температурный максимум в Екатеринбурге не превысил +15,6 градуса. Ночью похолодало до +9,8 градуса.

- Первая декада сентября в Екатеринбурге со средней температурой +13,1 оказалась в пределах климатической нормы (+12,8). Выпало 19 мм осадков (из них 13 мм - 1 сентября), что примерно на четверть превышает норму за указанный период (15 мм), - отметил Пулин.

Однако 10 сентября в Тавде, Туринске, Ивделе и Алапаевске воздух уже прогрелся до +20 градусов. Ожидается, что в предстоящую неделю, с 12 по 17 сентября, на Среднем Урале задержится теплая погода. 12 числа днем воздух прогреется до +18, а с 13 по 14 сентября днем будет сохраняться +20 градусов, до 17 числа будет +19.

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