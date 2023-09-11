Предстоящая неделя в Свердловской области ожидается теплой и преимущественно сухой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области потеплеет до +22 градусов. Тепло, по прогнозам синоптиков, продержится всю неделю.
- Предстоящая неделя в Свердловской области ожидается теплой и преимущественно сухой. Небольшие дожди в южной половине области пройдут в понедельник, они связаны с уходящим на восток циклоном, - рассказал Алексей Пулин в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Согласно прогнозу Уральского гидрометцентра, в понедельник, 11 сентября, ожидается местами небольшой дождь, столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов.
Во вторник, 12 сентября, ночью похолодает до +5…+10 градусов, днем ожидается +15…+20 градусов, без осадков.
В среду, 13 сентября, в ночное время синоптики обещают +4…+9 градусов, днем +17…+22 градуса, без осадков.
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