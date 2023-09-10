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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 17:52

В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома восемь человек

Пожарные эвакуировали из горящей шестиэтажки восемь человек
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
На место ЧП выезжали три пожарные машины и 12 сотрудников МЧС

На место ЧП выезжали три пожарные машины и 12 сотрудников МЧС

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 19.17 на улице Степана Разина начался пожар. Пламя вспыхнуло на балконе на пятом этаже шестиэтажного дома. На место ЧП выезжали три пожарные машины и 12 сотрудников МЧС.

- Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 8 человек, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 1927 пламя было потушено. Закончили работу на месте ЧП сотрудники МЧС в 20.02. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.