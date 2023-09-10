В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома восемь человек

На место ЧП выезжали три пожарные машины и 12 сотрудников МЧС Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 19.17 на улице Степана Разина начался пожар. Пламя вспыхнуло на балконе на пятом этаже шестиэтажного дома. На место ЧП выезжали три пожарные машины и 12 сотрудников МЧС.

- Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 8 человек, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 1927 пламя было потушено. Закончили работу на месте ЧП сотрудники МЧС в 20.02. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.