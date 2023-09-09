На выборах в Гордуму Екатеринбурга проголосовало 11,09% избирателей

На выборах в Гордуму Екатеринбурга проголосовали 119 265 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выборах в Гордуму Екатеринбурга на 20:00 9 сентября с учетом ДЭГ, проголосовало 11,09% избирателей, сообщает Избирком Свердловской области. Это 119 265 человек.

- Подошел к концу первый день голосования. Завтра избирателей вновь будут ждать члены УИК, - сообщили в Избиркоме. - Голосование возобновится 10 сентября в 08:00 утра и продлится до 20:00.

Напомним, всего в Свердловской области пройдет голосование по 11 избирательным кампаниям. Правом проголосовать обладает больше 1,3 миллиона избирателей.

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