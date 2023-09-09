Спасатели предупредили свердловчан о сильных дождях 10 сентября

В регионе ожидаются сильные дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели предупредили свердловчан о сильных дождях в регионе 10 сентября. В МЧС напомнили правила безопасности во время непогоды. Так, например, рекомендуется отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.

- Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, во время дождя становятся проблематичными разведение и использование костра, полноценный отдых и питание, - объяснили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Владельцам частных домов спасатели рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Автомобилистам в МЧС напомнили, что подтопленные участки во время дождя не стоит пытаться преодолеть. Необходимо медленно перестроится в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. В случае стремительного пребывания воды нужно выйти из машины и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

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