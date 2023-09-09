Магистраль имеет две полосы по 3,5 метра Фото: администрация города
В Екатеринбурге частично открыли развязку у «Калины». Движение было запущено по одному из путепроводов 8 сентября. Эта дорога стала первой в городе при строительстве которой было применено инновационное покрытие - литой асфальт.
- Он самоуплотняющийся, у него высокие гидроизоляционные свойства и при его укладке не требуются катки, - рассказал заместитель директора по техническим вопросам ООО «АльмакорГруп» Алексей Коростелев.
Магистраль имеет две полосы по 3,5 метра, а также тротуары, освещение и шумозащитные экраны.
Напомним, работы на путепроводе стартовали в мае прошлого года. Вторая часть дороги остается закрытой. Строители с нуля возводят дорогу с четырьмя полосами.
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