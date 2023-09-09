ЦОН Свердловской области опроверг информацию о принуждении педагогов голосовать

573 постоянных избирательных участка Екатеринбурга оснащены видеорегистраторами Фото: ЦОН Свердловской области

В Центр общественного наблюдения Свердловской области поступила информация о принуждении педагогов директором школы №25 голосовать. В ЦОН проверили ее и сообщили, что информация не соответствует действительности.

- Придя на участок, я посмотрела готовность участков и напомнила своим коллегам о том, что время голосования наступило и, что они могут воспользоваться своим активным избирательным правом и проголосовать. Никакого принуждения на коллег я не оказывала, - рассказала директор школы Юлия Чергинец.

Напомним, 9 и 10 сентября в столице Урала проходят выборы в городскую думу Екатеринбурга. Ранее глава города Алексей Орлов сообщал, что все 573 постоянных избирательных участка Екатеринбурга оснащены двумя видеорегистраторами, 125 из них будут иметь возможность прямой трансляции на служебный портал и в Центр общественного наблюдения.

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