К 2024 году трассу М-12 «Восток» планируют достроить до Екатеринбурга

Строительство трассы продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

К следующему году федеральную трассу М-12 «Восток» планируется достроить до Екатеринбурга. Об этом изданию «Ведомости» заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

По словам зам председателя федерального кабмина, для этого нужно соединить участок трассы от Башкирии до Пермского края. После чего трассу протянут до Тюмени. Часть дорог построят к 2025 году.

- Дальше мы идем параллельно до Омска, дальше Новосибирск с обходом Новосибирска. Так дорога, с расширениями местами до двух и четырех полос с выходов к границам Монголии и Китая, продлится до Владивостока, - рассказал Марат Хуснуллин.

Напомним, что скоростная трасса М-12 является частью международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай. Сейчас трасса проложена более чем на 800 км. Участки трассы будут открывать постепенно.

На данный момент трасса проходит по восьми регионам страны – от Москвы до Владимира, далее до Нижегородской области, потом через Чувашию, Татарстан, Башкирию, через Пермский край, и до Екатеринбурга.