Приложением СберБанк Онлайн на Урале активно пользуются более 8 млн человек

Фото: ПАО Сбербанк

Число уральцев, которые активно используют мобильное приложение и веб-версию СберБанк Онлайн, превысило 8 миллионов человек. Одной из самых популярных финансовых операций у пользователей сервиса является оплата услуг.

По данным на начало сентября, около 94% всех платежей клиенты Сбера в Свердловской области проводят через СберБанк Онлайн. Годом ранее доля безналичных платежей составляла 92%.

Чаще всего через интернет уральцы оплачивают услуги сотовой связи (55% от общего объема онлайн-платежей), ЖКХ (25%) и телекома (9%). Также через мобильное приложение пользователи оплачивают налоги, госпошлины и образовательные услуги.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Для 8 миллионов уральцев СберБанк Онлайн стал универсальным сервисом по проведению ежедневных финансовых операций. Все платежи, переводы и другие транзакции здесь совершаются всего в несколько кликов. Мы постоянно расширяем возможности СберБанк Онлайн и запускаем новые функции. Например, «Анализ финансов» поможет разобраться, на что вы тратите деньги, и грамотно спланировать свои расходы и доходы. А пользователи, которые собираются вести бизнес, через приложение могут зарегистрироваться в качестве самозанятого».

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

«Для миллионов наших клиентов СберБанк Онлайн стал надежным помощником на каждый день, давно выйдя за рамки классического банковского мобильного приложения. Например, в СберБанк Онлайн можно подключить сервис «Проверка переводов близкого», который направлен на защиту клиентов от действий мошенников. Мы видим, что востребованность этой услуги растет».

В мобильном приложении СберБанк Онлайн можно выбрать удобный способ совершения платежей — по QR-коду или по реквизитам. Чтобы совершить оплату по QR-коду, необходимо отсканировать его на квитанции с помощью камеры смартфона, проверить сумму и реквизиты, а затем подтвердить платеж. Часто повторяющиеся платежи можно добавить в шаблон, чтобы за несколько секунд провести привычную оплату. Настройка автоплатежа позволяет списывать деньги в указанный пользователем срок.

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