Темой ледового городка в Нижнем Тагиле может стать алфавит

Тему ледового городка 2024 года сейчас обсуждают в мэрии Нижнего Тагила Фото: Лев ИСТОМИН

Темой ледового городка в нынешний Новый год в Нижнем Тагиле может стать русский алфавит. Об этом глава управления культуры мэрии города Светлана Юрчишина сообщила в эфире Тагил-ТВ.

Сейчас учреждения города готовятся к новому году и разрабатывают концепции праздничных мероприятий, билеты на которые поступят в продажу в начале ноября.

Темой ледового городка на Театральной площади может стать алфавит, так как в этом году Нижний Тагил стал столицей Тотального диктанта, а сейчас в городе завершается Фестиваль грамотности. Глава города Владислав Пинаев поддержал эту идею.

Окончательную версию ледового городка 2024 года еще будут обсуждать перед утверждением.