Мнение общественности учтут в проекте нового учебного корпуса Тюменского университета

Фото ТюмГУ

Готовность нового многофункционального главного корпуса Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) на улице Республики составляет 45 процентов.

В этом убедились журналисты для которых экскурсию по строящемуся корпусу провели ректор ТюмГУ Иван Романчук и директор филиала АО «Мостострой-11» Иван Худяков.

Экскурсанты ознакомились с ходом строительства 7-этажного здания площадью около 33 тыс. кв. метров. Кроме того, гости Обсудили концепцию образовательного пространства.

Вуз проводит проектирование внутреннего дизайна здания с учетом предложений и идей университетского и городского сообщества, чтобы будущий учебный корпус был гармонично интегрирован в городскую среду и имел многоуровневую систему сервиса не только для студентов.

Фото ТюмГУ

Это здание, рассчитанное на единовременную вместимость 1500 человек, станет одним из самых технологичных в стране. Оно будет оборудовано камерами видеонаблюдения, датчиками освещенности, тепла, влажности и другими «IT-фишками».

Его многофункциональность составят учебные и лекционные, компьютерные залы, актовый зал, столовая и кафе, подземная автостоянка на 138 машиномест.

Интересно, что посещать университет смогут не только студенты и сотрудники. Здесь организуются общественные пространства, где горожане смогут посещать выставочные площадки, книжные магазины-кофейни.

Сейчас строители ведут плановые работы на крыше здания, оштукатуривают и утепляют стены, монтируют внутреннюю сеть коммуникаций.

– До наступления зимы мы хотим замкнуть тепловой контур, завести профили и с их помощью обустроить внутренний двор, – прокомментировал Иван Худяков.

В следующем учебном году корпус уже примет студентов. Строители готовятся сдать объект в эксплуатацию 1 сентября 2024 года.