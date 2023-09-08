Снос мостов запланирован до 2045 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге демонтируют четыре моста. Будут снесены два надземных пешеходных перехода и два путепровода. Информация об этом содержится в Генплане города до 2045 года.
Судя по нему, убрать хотят надземные пешеходные переходы через железнодорожные пути на улице Кимовской, через Егоршинский подход, вдоль улицы Блюхера, а также путепроводы через железную дорогу на улице Хлебной и на улице Машинистов.
При этом, согласно документу, в Екатеринбурге хотят построить и реконструировать более шестидесяти мостов.
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