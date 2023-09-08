Жители Свердловской области озвучили скромные зарплатные ожидания

Уральцы претендуют на меньшую зарплату, чем их коллеги из других регионов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Екатеринбурга и Свердловской области озвучили собственные зарплатные ожидания, которые оказались на 9 тысяч рублей ниже, чем у жителей других регионов. Об этом пишет издание «ФедералПресс» со ссылкой на Head Hunter.

Соискатели в регионе в августе в среднем ожидают получать на новом месте работы 48,7 тысячи рублей, что на 9,4 тысячи рублей меньше, чем в среднем по России, – там показатель составляет 58,1 тысячи рублей.

В менеджменте специалисты хотят получать 101 тысячу рублей, в консалтинге – 97 тысяч рублей, в строительстве – 75,3 тысячи рублей. Администраторы согласны на 42,8 тысячи рублей, обслуживающий персонал – 42,1 тысячи рублей.

Такие данные получены после изучения резюме 125 тысяч жителей Свердловской области.