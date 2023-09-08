Свердловский областной суд отказал в досрочном освобождении члену банды из 90-х

Олег Мельников в 2005 году был осужден к 21 году колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд не отпустил Олега Мельникова из банды братьев Тихоновых, орудовавшей в 90-е, не отпустили на свободу.

- В июне этого года Мельников вновь ходатайствовал об освобождении, но безуспешно, - рассказали в суде. - Накануне Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного на постановление Синарского районного суда Каменска-Уральского и не нашел оснований для пересмотра постановления суда первой инстанции.

Банда братьев Тихоновых действовала в Ревде с 1992 по 2004 годы. Они специализировались на разбойных нападениях, похищали и убивали людей. Так, например, в марте 2002 года ранним утром прямо из личной машины у дома по улице Рощинской в Екатеринбурге они похитили заведующую неврологическим отделением ФГУЗ СОКН Наталью Семенову и ее сына, вывезли в лес, где задушили, трупы сожгли, а останки захоронили. С 19 марта 2002 года до мая 2009 года [прим.ред.: тогда нашли останки трупов] потерпевшие находились в розыске как без вести пропавшие.

Олег Мельников был одним из активных членов банды братьев Тихоновых, непосредственным исполнителем преступных замыслов руководителей ОПГ.

В 2005 году Свердловским областным судом организаторы и члены банды были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Олег Мельников - был осужден к 21 году колонии строгого режима.

За последние годы он предпринял несколько попыток выйти досрочно из колонии, но каждый раз суды отказывали ему в том числе потому, что против его освобождения руководство колонии, в которой он отбывает наказание. Все дело в том, что Мельников имеет взыскания и до сих пор не возместил вред, причиненный преступлениями. На свободу он должен выйти в январе 2025 года.

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