Уральцу грозит арест на срок до трех месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральца будут судить за ночевку в чужом доме. Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя села Южаково.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, то есть незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, в середине июня 2023 года мужчина ремонтировал дачный дом жительницы деревни Сизикова. На время ремонта женщина разрешила ему проживать в доме. Но когда мужчина стал злоупотреблять спиртным, она сказала, что больше не нуждается в его услугах и запретила приходить в дом.

Горе-ремонтник ушел и сначала гостил у знакомых в деревне Сизикова, так как не хотел возвращаться домой в Южаково. А 9 июля решил переночевать в доме, где ранее проводил ремонт. Чтобы попасть в него он металлическим гвоздодером сорвал дверной навесной замок. В доме он напился и уснул, а утром отравился в родное село.

Теперь уральцу грозит арест на срок до трех месяцев. Уголовное дело направлено для прассмотрения мировому судье судебного участка № 1 Пригородного судебного района Свердловской области.

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