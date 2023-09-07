На Урале неизвестные похитили пенсионерку, а у ее сына потребовали 2 миллиона

В Свердловской области неизвестные похитили 67-летнюю женщину, а у ее сына потребовали 2 миллиона рублей в качестве выкупа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области неизвестные похитили 67-летнюю женщину, а у ее сына потребовали 2 миллиона рублей в качестве выкупа. Мужчина должен был найти деньги в течение пяти часов, об этом сообщает telegram-канал «Baza».

- Рано утром 7 сентября Евгений, который живёт с 67-летней мамой под Екатеринбургом, уехал на работу. Уже через несколько часов мужчина получил видеосообщение с незнакомого номера. Оно как будто было от мамы — вот только женщина попросила сына выполнить всё, что от него будут требовать, - пишет telegram-канал.

После полученного сообщения, мужчине позвонили. Собеседник представляться не стал, а лишь потребовал выкуп и сказал, чтобы Евгений позвонил, когда деньги будут готовы. В случае, если мужчина не выполнит все, что нужно, похититель пообещал убить женщину. Однако, когда потерпевший стал перезванивать, похитители тоже исчезли. Что стало с пенсионеркой - неизвестно.

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