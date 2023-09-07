В супермаркетах Екатеринбурга исчезли булки завода «СМАК»

На предприятии обещали решить проблему в течение нескольких дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с полок магазинов крупной торговой сети пропала вся выпечка завода «СМАК». Пропажу популярных среди уральцев булочек заметили местные жители в супермаркетах «Пятерочка». По их словам, продукции уральского завода нет уже минимум несколько дней.

Представители «СМАК» успокоили горожан: проблема временная и только в одной торговой сети.

- Произошел технический сбой, коснулся только «Пятерочки». Устраним буквально за один день, завтра вся продукция уже будет, - объяснил директор завода Владилен Фуфаров в разговоре с порталом «Е1».

В мае прошлого года свердловский хлебзавод заявил о намерении увеличить выпуск продукции до 300 тонн. Компания при поддержке губернатора строила новое производство в Кольцово.

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