В Свердловской области запустили движение по новому мосту в Богдановиче

Губернатор принял участие в открытии путепровода. Фото: ДИП Свердловской области

В Свердловской области 7 сентября запустили движение на новом мосту в Богдановиче. Путепровод проходит над железнодорожной веткой, что позволит исключить пробки на этом месте. В открытии объекта принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Пропускная способность нового путепровода вырастет с 700 до 1400 автомобилей в час, а также позволит экстренным службам вовремя прибывать на вызовы. Также объект повысит комфорт пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Ширина каждой из полос составляет 3,5 метра, по обеим сторонам моста оборудованы пешеходные переходы.