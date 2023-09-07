В Каменске-Уральском скончались 11 наркоманов

Часть горожан с зависимостью наблюдаются у врачей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Каменске-Уральском с начала 2023 года скончались 11 наркозависимых горожан. Всего же по итогам восьми месяцев в городе зафиксировано 95 граждан, употребляющих запрещенные вещества. Об этом пишет портал KU66.RU.

По стоянию на 1 сентября 2023 года в Каменске-Уральском на профилактическом учете наблюдаются десять семей, в которых взрослые уральцы употребляют наркотики. Сами они уверяют, что у них нет зависимости.

Две женщины, имеющие детей, прошли лечение в специальном медицинском центре. Одну из них, а также еще трех женщин с детьми ждет суд по лишению родительских прав.

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